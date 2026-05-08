Tra figuranti, timpanisti e sbandieratori, la caravella ha sfilato per le vie del centro di Bari, celebrando il suo Santo Patrono: San Nicola. Tre giorni di festa per i cittadini del capoluogo pugliese, fedeli e curiosi. I festeggiamenti sono cominciati giovedì 7 maggio con l’imbarco del Quadro del Santo che da Baia San Giorgio ha raggiunto Molo San Nicola sul motopeschereccio Giovanni Paolo II, l’unico candidatosi quest’anno: per la prima volta infatti non è stato necessario il tradizionale sorteggio. Poi la processione che ha portato l’icona sacra sulla Caravella in Piazza Federico II di Svevia e subito dopo il via all’attesissimo Corteo Storico, anche quest’anno diretto da Gianni Ciardo. Storia, arte, folklore, spettacolo e danze aeree hanno animato le vie della città, anche se la percezione di molti è stata di una festa meno gremita di gente, probabilmente a causa della paura per i fatti di cronaca che hanno scosso Bari non più abituata a sparatorie nella città vecchia. Per questo il dispiego di forze dell’ordine è stato notevole.

La Statua di San Nicola ha sfilato per Bari Vecchia nella mattinata dell’8 maggio, fino ad arrivare a Molo San Nicola dove monsignor Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto ha presieduto la messa e impartito la benedizione del mare.