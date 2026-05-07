Respinti tre dei sette ricorsi elettorali presentati da altrettanti candidati consiglieri regionali non eletti contro i risultati delle elezioni regionali in Puglia dello scorso novembre. Ad esprimersi i giudici del Tar questa mattina dopo la discussione dei ricorsi ieri pomeriggio. Dunque al momento non cambia la fisionomia del consiglio regionale e resta saldo il seggio di Giovanni Vurchio già Presidente del Consiglio Comunale di Andria (eletto nel PD nella circoscrizione BAT), seggio questo al centro di diversi ricorsi assieme a quello di Andrea Ferri eletto nella lista di Fratelli d’Italia sempre nella BAT.

Saranno discussi invece il prossimo 20 maggio gli altri quattro ricorsi elettorali depositati da Lucia Parchitelli (prima dei non eletti nella lista Pd nella circoscrizione di Bari); Avs per l’ex governatore Nichi Vendola e Annagrazia Maraschio; Alessandro Leoci e Gianni Stea per Avanti Popolari. Quelli rigettati sono invece di Domenico Damascelli (primo dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Bari), Sergio Blasi (primo dei non eletti nel Pd nella circoscrizione di Lecce) e Francesca Bottalico (prima dei non eletti nella lista Decaro presidente nella circoscrizione di Bari).

Tutti e tre contestavano il criterio di attribuzione dei seggi e, in particolare, la distribuzione dei resti tra le circoscrizioni. Nello specifico, Damascelli e Blasi contestavano l’attribuzione del seggio assegnato a ciascuna delle loro liste alla circoscrizione Bat, mentre Bottalico l’attribuzione del seggio della sua lista nella circoscrizione di Foggia.