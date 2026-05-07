Un efferato omicidio rimasto irrisolto per oltre 22 anni, approda finalmente nell’aula di un Tribunale. Saranno giudicati con rito abbreviato i tre imputati ritenuti i responsabili del delitto di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso a Valenzano, in provincia di Bari, la sera del 14 novembre 2003.

Alla sbarra Luigi Guglielmi, Giovanni Partipilo e Francesco Luigi Frasca, individuati nel febbraio scorso, al termine delle indagini condotte dai carabinieri, come gli esecutori materiali dell’omicidio, mentre Il solo Guglielmi è ritenuto anche il mandante.

La richiesta di rito abbreviato è avvenuta davanti al GUP Giuseppe De Salvatore. Il processo è stato rinviato al 27 ottobre. Per gli imputati è stato possibile disporre l’abbreviato perché il fatto contestato risale al 2003, e quindi prima della entrata in vigore della modifica normativa, risalente al 2019, che vieta il rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo.

Secondo l’accusa, la sera del delitto Abiuso venne avvicinato dai sicari mentre si trovava in auto, impegnato in una conversazione telefonica con una ragazza. Venne colpito da almeno otto proiettili, esplosi con una pistola calibro 22. Ferito all’addome e al torace, riuscì a raggiungere l’ospedale “Di Venere”, ma morì poco dopo.

I tre rispondono di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalla minorata difesa della vittima.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, l’agguato sarebbe maturato nell’ambito della faida tra i clan baresi Strisciuglio e Di Cosola.

In base a quanto ricostruito nel corso delle indagini, circa tre anni prima dell’omicidio, il 21 settembre 2000, Abiuso (legato agli Strisciuglio) avrebbe fatto parte del commando responsabile del ferimento di Luigi Guglielmi. Alla base del gesto, ci sarebbe stato l’interesse di uno dei componenti del gruppo armato per la moglie di Gugliemi, all’epoca anche lui vicino al clan Strisciuglio.

Tuttavia, il 2 ottobre 2003, venne ucciso per errore Gaetano Marchitelli, di 15 anni, colpito da un proiettile vagante nel corso di una sparatoria avvenuta davanti alla pizzeria presso la quale lavorava. Il giorno successivo, la sorella 16enne di Guglielmi venne brutalmente picchiata da un esponente degli Strisciuglio per alcune rivelazioni fatte in ambienti criminali, proprio in merito al delitto Marchitelli. A seguito di questo episodio, Guglielmi decise di passare con il clan Di Cosola e di vendicare l’agguato subito tre anni prima.