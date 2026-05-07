“Quello che resta è una doppia amarezza: da una parte l’assenza della politica; […] dall’altra la consapevolezza di appartenere a un settore che fatica a restare unito”. Sono queste le parole di quattro imprese teatrali, Compagnia Licia Lanera, Principio Attivo Teatro, Teatro delle Forche e TerramMare, che hanno rivolto al Presidente Decaro e all’Assessora alla cultura Miglietta, tramite un comunicato congiunto, dopo la spaccatura creatisi nel settore pugliese dello spettacolo dal vivo.

Le quattro compagnie firmatarie della nota, ad inizio marzo, avevano proposto un ricorso al TAR di Lecce denunciando, dal loro punto di vista, delle irregolarità nel bando regionale per i fondi pubblici destinati allo spettacolo per il triennio 2025-2027. Due i motivi del ricorso: il ritardo di pubblicazione del bando e un criterio “fantasma” non dichiarato nell’Avviso pubblico, per il quale non sono stati i progetti artistici a decretare l’assegnazione del fondo, ma i preventivi ministeriali compilati dieci mesi prima. In questo modo, contestano le imprese, sono state favorite le realtà dello spettacolo che avevano indicato importi molto alti, mentre quelle che per prudenza o altre ragioni, avevano indicato quote inferiori, ne sono uscite penalizzate. Tuttavia, il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva da parte delle quattro compagnie ricorrenti e ha rimandato la decisione di merito a gennaio 2027.

Inoltre, dopo un blocco inziale della procedura, si sono mobilitate 66 imprese teatrali dell’AGIS Puglia e Basilicata favorevoli al bando realizzato dalla Regione. La loro nota ha inteso sbloccare questa empasse per accelerare i tempi di erogazione dei contributi che probabilmente arriveranno nei prossimi mesi.

Innegabile una rottura interna nel mondo dello spettacolo: “Essere ascoltati in un momento così urgente per la cultura che è una risorsa e come tale va trattata” è la richiesta rivolta ai vertici regionali dalle quattro compagnie che contestano il bando stesso.