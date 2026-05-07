Anche quest’anno, in occasione della festa del Santo Patrono, la Basilica di San Nicola sarà impreziosita dalle speciali composizioni floreali realizzate dai maestri florovivaisti della città di Terlizzi. Un appuntamento che si rinnova e che il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha voluto celebrare con un ringraziamento diretto all’amministrazione terlizzese.

«Ringrazio il sindaco e il Comune di Terlizzi per questa rinnovata collaborazione — ha dichiarato Leccese — che di anno in anno rafforza il legame tra le nostre due comunità, nel segno di San Nicola, santo dell’accoglienza e del dialogo. Grazie ai colori e all’eccellenza dei maestri florovivaisti di Terlizzi che rendono ancora più speciali questi giorni così importanti e intensi per la nostra città».