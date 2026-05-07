Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto questa mattina a Palazzo della Città Samuel Stripoli, 17enne barese e studente del liceo «Arcangelo Scacchi», vincitore del Campionato italiano assoluto di calcolo mentale svoltosi a Lucca il 10 e 11 aprile scorsi. Un incontro voluto per celebrare un risultato che il primo cittadino ha definito motivo di orgoglio per tutta la città, in un percorso di studio e approfondimento che si inserisce in una serie di successi già conquistati dal giovane nelle competizioni nazionali legate alla matematica.

Nel corso del colloquio il sindaco si è complimentato con Samuel per il nuovo prestigioso traguardo, sottolineando il valore dell’esempio che il ragazzo offre ai suoi coetanei. «Samuel è un esempio positivo per tanti ragazzi baresi — ha dichiarato Leccese —. Con talento, sacrificio e passione sta dimostrando come anche attraverso lo studio e la conoscenza si possa portare il nome di Bari fuori dai confini della nostra città. Abbiamo il dovere di incoraggiare e valorizzare le giovani menti che si distinguono in ambito scientifico, culturale e scolastico, perché rappresentano una delle risorse più preziose per il futuro della nostra comunità».