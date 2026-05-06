Le responsabilità della morte di Lello Capriati sarebbero da attribuire ai comportamenti dei suoi figli, Sabino e Christian, soliti litigare nei locali notturni o di intrattenimento con soggetti appartenenti ad altri clan. È quanto emerso dalle intercettazioni della Squadra mobile riguardanti alcuni sodali del clan di Bari vecchia. «Sono andati a rompere un equilibrio per le ragazzate… Com’è non hai sentito quando siamo andati a mangiare a Bari Vecchia che hanno detto che hanno sparato a Carbonara», dice uno dei sodali, Antonio Manzari, parlando con la moglie. In particolare i due avevano risposto alla lite avvenuta nel pub Demetra, dove si sarebbe verificato un confronto con Filippo Scavo, ucciso nel Divine club di Bisceglie il 19 aprile 2026, con un agguato armato nella piazza di Carbonara, un evento che viene considerato spartiacque tra il periodo di tregua e quello della contesa armata, poiché il quartiere periferico di Bari era controllato dagli Strisciuglio.

Secondo le ricostruzioni, all’esterno del Demetra, Scavo avrebbe avuto un atteggiamento minaccioso verso Christian Capriati, figlio di Lello. L’episodio avrebbe incrinato un equilibrio già fragile e avrebbe determinato, secondo gli investigatori, una reazione interna allo stesso gruppo di Carbonara: Luca Marinelli, detto Gianluca, 46 anni, indicato come esponente di spicco dell’articolazione di Carbonara e attualmente detenuto, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Lello Capriati, avrebbe rimproverato duramente Scavo, arrivando a schiaffeggiarlo, perché ritenuto responsabile di aver esposto il gruppo a una frattura pericolosa. La risposta dei Capriati non si sarebbe fatta attendere. La sera del 29 marzo 2024, secondo gli atti, Sabino Capriati, Christian Capriati e lo zio Onofrio Lorusso, alla guida di un’auto, si sarebbero recati nella piazza centrale di Carbonara. Dopo aver riconosciuto una comitiva nella quale vi erano soggetti presenti al Demetra, avrebbero esploso diversi colpi di pistola. Restarono feriti Mattia Benedetto, allora 20 anni, e Nicola Greco, allora 19 anni, quest’ultimo cugino di primo grado di Luca Marinelli.

Per gli investigatori, quell’azione fu vissuta dal clan Strisciuglio come un affronto particolarmente grave: non soltanto per il ferimento di due persone vicine al gruppo di Carbonara, ma anche perchè rappresentava una incursione del clan rivale in un territorio simbolicamente e operativamente sensibile. Dopo un primo tentativo non riuscito nel Borgo Antico, la vendetta sarebbe stata portata a termine il 1 aprile 2024, la sera di Pasquetta, con l’omicidio di Lello Capriati a Torre a Mare. Capriati, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, era considerato dagli investigatori il più alto esponente in libertà dell’omonimo clan del Borgo Antico, storicamente contrapposto agli Strisciuglio. Per il suo omicidio, eseguito con colpi d’arma da fuoco calibro 9×21 mentre la vittima era a bordo di una Fiat 500, le indagini della Squadra Mobile di Bari, coordinate dalla Dda, hanno portato all’individuazione di due pregiudicati ritenuti inseriti nel clan Strisciuglio: Luca Marinelli, detto Gianluca, 46 anni, indicato come esponente di spicco dell’articolazione di Carbonara e attualmente detenuto, e Nunzio Losacco, detto “Sperlunga”. Secondo la ricostruzione, Marinelli avrebbe esploso i colpi sedendo da passeggero su una Honda Hornet 900 bianca, condotta da Losacco, con cui i due avrebbero affiancato sulla destra l’auto delle vittime predestinate. La donna che era alla guida della Fiat 500 rimase illesa per mera casualità.