Un nuovo furto ed una nuova denuncia sui social, con tanto di video dei “responsabili” in azione. Non c’è pace per “Funny Yummy”, lo store di Bari, con sede in via Nicolai, specializzato nella vendita di gadget da collezione, cibi e bevande asiatiche. L’attività è finita ancora una volta nel mirino di “furbetti”, entrati nel negozio con l’intento prendere merce senza pagare.

Ad essere “colti sul fatto” da una telecamera di sicurezza del locale, questa volta sono stati due giovani, un ragazzo e una ragazza, quest’ultima immortalata mentre nasconde nella borsa uno degli articoli esposti sullo scaffale.

Il filmato del furto è stato pubblicato sulla pagina Instagram del negozio, con un post di avvertimento rivolto ai responsabili: “Tornate a pagare quello che avete rubato, altrimenti seguirà una denuncia“.

Non è l’unica volta che l’attività ricorre ai social per segnalare simili episodi, avvenuti, a quanto pare, abbastanza di frequente nei mesi successivi all’apertura, risalente agli inizi di ottobre 2025.

La prima video-denuncia su Instagram era stata pubblicata ad appena una settimana dall’inaugurazione, quando un uomo – ripreso dalle telecamere – aveva messo a segno un furto all’interno dell’esercizio commerciale.

I gestori avevano pubblicato foto ed un filmato dello spiacevole episodio, invitando anche in questo caso il “colpevole” a presentarsi in negozio per pagare la merce sottratta. Un invito che era stato parzialmente raccolto dalla persona in questione che, a distanza di qualche giorno, era effettivamente tornata presso l’attività, ma non per saldare i conti, bensì per rubare di nuovo. Colto sul fatto, però, l’uomo era poi andato via a mani vuote.