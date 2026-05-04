Massima attenzione a Bari, in vista della festa di San Nicola, in programma dal 7 al 9 maggio. Il piano ad hoc, predisposto in occasione delle celebrazioni del Patrono, è stato al centro, questa mattina, di una nuova riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, convocata in Prefettura.

Si alza il livello di allerta, dopo i recenti episodi criminali che hanno destato forte preoccupazione nel capoluogo: dalle sparatorie registrate nella città vecchia ai due efferati omicidi avvenuti a Bisceglie, prima al “Divine Club” e poi alla “Spaghetteria n.1”, maturati – secondo una delle piste seguite dagli investigatori – nell’ambito di una possibile nuova guerra scoppiata tra clan baresi, nello specifico gli Strisciuglio e i Capriati.

Un fermento criminale, che ha reso necessaria la messa a punto di uno specifico dispositivo di sicurezza in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo di Myra, discusso nel corso del vertice in Prefettura.

Previsti maggiori controlli e più uomini delle Forze dell’Ordine sul territorio, sia in divisa che in borghese, il rafforzamento dei presidi sanitari ed un’attenzione particolare all’area del porto.

La risposta dello Stato ad una escalation criminale che non deve lasciare spazio alla paura, garantendo ai baresi di vivere la loro festa in serenità e in sicurezza.