C’è un fermo per la morte di Michelangelo Scamarcia, il 67enne trovato senza vita, ieri mattina, all’interno di un negozio di abbigliamento e articoli per la casa, nel quartiere Carbonara di Bari, in piazza Umberto I.

Si tratta del titolare dell’attività, Lin Wei, cittadino cinese di 42 anni, trasferito in carcere dai carabinieri, al termine degli accertamenti coordinati dalla Procura del capoluogo. È accusato di omicidio volontario. Durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe confessato di aver ucciso il 67enne, soffocandolo con un sacchetto di plastica. All’origine del delitto, in base a quanto riferito dallo stesso 42enne, contrasti sorti tra lui e la vittima per un debito di 30 euro, frutto di un accordo illecito tra i due. Secondo il racconto dell’indagato, Scamarcia avrebbe utilizzato la propria Carta di Inclusione (che consente solo acquisti e piccoli prelievi di contanti) per effettuare una transazione da 600 euro sul Pos del negozio. In cambio, il commerciante avrebbe dovuto restituire 530 euro in contanti, trattenendo 70 euro come compenso. Tuttavia il titolare del negozio avrebbe consegnato solo 500 euro, trattenendo quindi ulteriori 30 euro rispetto al pattuito. Da qui la lite, degenerata nell’aggressione mortale, risalente, con tutta probabilità, al pomeriggio del 31 marzo, momento in cui si erano perse le tracce del 67enne. La denuncia di scomparsa presentata due giorni dopo dal fratello, e segnalata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, aveva fatto scattare le indagini dei carabinieri, nel corso delle quali il cittadino cinese era stato ascoltato due volte, in merito ad alcune transazioni che risultavano presso la sua attività commerciale, mediante la Carta di Inclusione intestata alla persona scomparsa.

In seguito era inoltre emerso che il commerciante aveva utilizzato la stessa carta per effettuare dei tentativi di prelievo presso un ufficio postale, non andati a buon fine per il codice PIN errato. Elementi che hanno insospettito i militari che, ieri mattina, hanno deciso di procedere alla perquisizione del negozio, dove sono stati attirati subito dal cattivo odore proveniente da una stanza adibita a deposito. Al suo interno è stato rinvenuto il cadavere della vittima: era in avanzato stato di decomposizione e avvolto in alcune buste per imballaggio. Scattate le manette, il titolare dell’attività è stato condotto in carcere. Al momento del suo trasferimento si sono registrati momenti di tensione con alcuni residenti. L’uomo, senza legami stabili sul territorio e con la famiglia in Cina, avrebbe manifestato l’intenzione di andare via da Bari.