“L’America è lontana, dall’altra parte della luna” cantava Lucio Dalla. Da oggi lo è un po’ meno: è atterrato questa mattina all’aeroporto internazionale Karol Wojtyla il primo volo diretto tra Bari e New York operato dalla compagnia United Airlines. Si tratta di un nuovo collegamento chiave tra la Puglia e l’America, che permetterà ai cittadini statunitensi di raggiungere agevolmente il nostro territorio, riconosciuto a livello mondiale come sinonimo di bellezza e ospitalità, e a tanti pugliesi e viaggiatori delle regioni limitrofe di recarsi oltre oceano.

La nuova tratta prevede in questa fase iniziale quattro voli settimanali, che si aggiungono a quelli già effettuati dalla United in Italia negli aeroporti di Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo. Ora anche Bari compare in questa geografia internazionale, il che significa non solo opportunità vacanziere, ma anche nuove occasioni di studio, lavoro, sviluppo, che possano costruire un ponte sempre più forte e florido tra la Puglia e il Mondo.

Grande soddisfazione, in tal senso, è stata espressa dal presidente di regione Decaro e dal sindaco di Bari Leccese, ma anche da Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, il quale ha parlato di «una tappa fondamentale, che rafforza l’apertura della Puglia ai mercati internazionali e come ponte tra culture». Entusiasmo condiviso dal Direttore Commerciale della United Airlines, che ha speso parole dolci nei confronti della Puglia, definendola un luogo di «splendidi borghi e turchesi spiagge» noto in tutto il mondo.

Dal punto di vista pratico, infine, il collegamento Bari-New York sarà operato da un Boeing dotato dei maggiori confort moderni e di differenti soluzioni di viaggio: dall’esperienza premium a quella business, fino all’economy, i viaggiatori pugliesi potranno scegliere per la prima volta la miglior opzione per raggiungere direttamente l’America da Bari.

Nicola di Chio