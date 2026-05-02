Una serie di eventi, promossi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti attraverso le sue sezioni territoriali, daranno vita, da lunedì 4 maggio a giovedì 7 maggio, alla Carovana dell’Autonomia Urbana, una iniziativa patrocinata dal Garante Regionale pugliese dei diritti delle persone con disabilità e serve a migliorare l’autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti, aumentandone la sicurezza e riducendo i rischi negli spostamenti.

Gli eventi toccheranno tutte le province pugliesi con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto attraverso soluzioni sviluppate grazie a un ampio lavoro di ricerca e alla collaborazione con realtà imprenditoriali e sociali. Saranno presentati i risultati di anni di lavoro e di ricerca, ai soci ai rappresentanti politici e ai tecnici delle realtà comunali, ai gestori dei sistemi semaforici, alle aziende sanitarie e alle aziende di trasporto urbano e ferroviario, tutti attori fondamentali per la costruzione di città più accessibili e accoglienti.

Nell’ambito di ogni incontro verrà consegnato e attivato, all’ingresso delle Sezioni UICI non ancora attrezzate, un radiofaro LETIsmart (messo a disposizione gratuitamente dalla ditta SCEN) che consente l’identificazione precisa della porta di ingresso. L’installazione del radiofaro rappresenta il primo passo di una soluzione sviluppata dall’UICI in sinergia con SCEN, su un’idea dell’ingegnere ipovedente Marino Attini, che ha messo a disposizione la propria esperienza nel settore della microelettronica.

Si tratta di una tecnologia innovativa e allo stesso tempo semplice, che non richiede conoscenze informatiche né l’utilizzo di smartphone e che, grazie a due soli pulsanti, consente di individuare con precisione un punto di destinazione e di essere guidati ad esempio alle fermate dell’autobus, all’interno di uffici e palazzi che sono dotati del sistema. Frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo con la partecipazione di numerosi disabili visivi – sia soci UICI sia non soci – che lo hanno profilato e affinato sulle proprie esigenze, LETIsmart è uno standard scelto dall’UICI per migliorare l’orientamento urbano, e si integra con i sistemi tradizionali come percorsi e mappe tattili.

Durante gli eventi verranno illustrate le caratteristiche del sistema e saranno messi a disposizione dispositivi dimostrativi. Sarà inoltre presentato il volume “La città del presente”, realizzato dal Gruppo di lavoro “Vita indipendente” dell’UICI, che raccoglie informazioni, consigli, suggerimenti e immagini per affrontare in modo semplice e immediato le principali problematiche legate all’accessibilità urbana. Il testo sarà donato alle autorità presenti come supporto concreto alle attività di progettazione e ai processi decisionali. Verranno anche proiettati video audio descritti sull’utilizzo del sistema e testimonianze degli utilizzatori.

Si parlerà infine di una ricerca realizzata con Target Srl su occhiali e copri occhiali per ipovisione, efficaci per migliorare la visione e ridurre riflessi e abbagliamenti, rispondendo alle diverse patologie legate all’ipovisione.

Chi volesse capire cos’è e come si evolve l’autonomia urbana, può andare in diversi luoghi:

– il 4 maggio 2026, alle 10.00 a Bari, nella Sala consiliare di Palazzo della Città in Corso Vittorio Emanuele II;

– il 4 maggio 2026, alle 16.00 a Barletta, nella Chiesa di San Michele in via Cialdini;

– il 5 maggio 2026, alle 10.00 a Foggia, nel Centro diurno per ciechi pluriminorati “G. Quino” in viale Candelaro;

– il 6 maggio 2026, dalle 9.00 alle 12.00 a Taranto, nell’aula A dell’Università LUMSA in piazza Santa Rita;

– il 6 maggio 2026, alle 16.00 a Brindisi, nella Sala dell’History Digital Library in viale Regina Margherita;

– il 7 maggio 2026, alle 11.30 a Lecce, a Palazzo Carafa.