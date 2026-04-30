Si arricchisce di nuovi elementi in quadro investigativo sulla sparatoria avvenuta, nella serata di martedì 28 aprile, in via Pier L’Eremita, nel cuore di Bari Vecchia. Tra le piste battute dagli inquirenti, quella dell’agguato, fortunatamente fallito, maturato nell’ambito della faida che storicamente contrappone i clan Strisciuglio e Capriati, per il controllo dei traffici illeciti nel capoluogo.

In base a quanto emerso, i colpi sarebbero stati esplosi con una pistola calibro 7,65 e con una mitraglietta. A premere il grilletto, almeno due persone, con i volti coperti da caschi integrali, arrivate in sella ad uno o forse due scooter, e che potrebbero aver dato vita ad un conflitto a fuoco. Davanti alla porta d’ingresso di un’abitazione, la Polizia Scientifica ha repertato quattro bossoli, ma i colpi esplosi potrebbero essere anche di più.

Secondo una delle ricostruzioni al vaglio della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, i responsabili avrebbero cercato di colpire un pregiudicato vicino al clan Strisciuglio, riuscito a sfuggire all’agguato. A rimanere lievemente ferita è stata una donna di 85 anni: uno dei proiettili le ha provocato un’abrasione sulla fronte, medicata sul posto dagli operatori del 118. Quando sono stati esplosi i colpi, l’anziana si trovava in compagnia della figlia.

Significativa, per gli inquirenti, anche la tempistica della sparatoria, avvenuta mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico, in occasione dei festeggiamenti per il Patrono, San Nicola, con tutta probabilità con l’intento di coprire il rumore degli spari. Tutti elementi al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di far luce su quanto accaduto, a distanza di pochi giorni dal ferimento di Kevin Ciocca, 20enne ritenuto vicino al clan Capriati, “gambizzato” ancora a Bari Vecchia. L’ipotesi, sempre più concreta, è che i due episodi, così come l’omicidio del 42enne Filippo Scavo, ritenuto vicino agli Strisciuglio, ucciso con un colpo di pistola nella discoteca “Divine Club” di Bisceglie, possano essere collegati. Segnali allarmanti di una nuova guerra di mafia, già cominciata, e che si teme possa lasciarsi dietro altro sangue ed altri cadaveri.