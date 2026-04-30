Oggi, 30 aprile, è stato sottoscritto a Matera un accordo tra i soggetti attuatori degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia prof. ing. Gennaro Ranieri e della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi.
L’accordo sottoscritto con la struttura commissariale della Regione Basilicata rappresenta un passaggio strategico fondamentale per affrontare in maniera efficace e coordinata le criticità idrogeologiche che interessano ambiti territoriali interregionali.
La collaborazione tra le due strutture consentirà di mettere a sistema competenze tecniche, risorse amministrative ed esperienze operative, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi e garantire una gestione più efficiente delle procedure, dalla progettazione all’esecuzione delle opere.
Particolare rilevanza assume il coordinamento sugli interventi ricadenti nel bacino del fiume Bradano, dove è necessario un approccio unitario per assicurare la mitigazione del rischio e la sicurezza delle comunità coinvolte.
Questo accordo infine si inserisce in una visione più ampia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, orientata alla tutela del territorio e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto, valorizzando strumenti normativi che favoriscono sinergie operative e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.