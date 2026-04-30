È stata aperta al pubblico questa mattina la nuova area giochi di via Carlo Massa, nel quartiere San Paolo, alla presenza dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e della presidente del Municipio III, Luisa Verdoscia. A seguire, sempre nella mattinata di oggi, l’assessore Scaramuzzi e la presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova area giochi del giardino Baden Powell, nel quartiere Madonnella, oggetto dei lavori di riqualificazione.

«Ci tenevamo moltissimo ad aprire al pubblico queste due nuove aree con giostrine, per permettere alle famiglie e ai nostri bambini di poterne godere gioiosamente nel ponte del Primo Maggio, che riporterà il sole in città – ha sottolineato l’assessore Scaramuzzi -. La pioggia di oggi, non ha fermato il momento di festa: non vediamo l’ora di vedere i piccoli giocare e divertirsi nei nuovi playground, con giostrine inclusive e pavimentazione antitrauma completamente rinnovata. Le nuove aree giochi, inoltre, si trovano in parchi e giardini particolarmente frequentati nei due quartieri, che ora diventano ancora più attrattivi in termini di socialità e sano divertimento. Ringrazio i Municipi e le cinque presidenti, perché, grazie alla sinergia tra i diversi protagonisti dell’amministrazione della città, da inizio mandato siamo riusciti a riqualificare o realizzare oltre venti aree giochi distribuite in tutti i quartieri».

Nel dettaglio, i lavori in via Carlo Massa, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione e la riqualificazione di verde urbano attrezzato e spazi pubblici, hanno previsto l’installazione di una doppia torre con scivoli, altalene per bambini e bambine di tutte le età, una campana disegnata a terra, un gioco a molla a forma di macchinina e un ludo-point con pannelli attività per i più piccoli.

L’intervento nel giardino Baden Powell, invece, ha previsto la sostituzione del gioco arrampicata e di due giochi a molla vetusti: sono state, dunque, installate altalene per tutte le età e abilità, un ludo-point inclusivo con pannelli attività per i più piccoli, fiori per percussioni, un tavolo con panchine per bimbi e un gioco a molla a forma di asino. È stata, inoltre, sostituita integralmente la pavimentazione antitrauma. Al termine dell’intervento di restyling, infine, sono state riposizionate anche la doppia torre con scivoli e il gioco a molla a forma di macchinina, già presenti sull’area.

Grazie a diverse fonti di finanziamento, negli ultimi mesi sono state già inaugurate oltre venti aree giochi, tra cui quelle situate in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni (Picone), nel giardino dedicato a Palmina Martinelli (Poggiofranco), in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo, in via Oberdan, nel Parco per tutti (Torre a Mare), nella pineta San Francesco, in via Livatino (Carbonara), in piazza Capitaneo (Palese), in piazza Don Vito Magrassi (Palese), nel giardino Peppino Impastato (Catino), in via Fiore (San Paolo), nel giardino Alan Kurdi (via Carrante), nel parco di Loseto, in via Pantanelli, nel giardino Don Vito Marotta (Loseto), in viale Kennedy (area fitness), in via Carlo Massa (San Paolo), nel giardino Baden Powell (Madonnella) e in piazza San Francesco (Santo Spirito). Entro l’estate, inoltre, partiranno gli interventi di riqualificazione dell’area giochi in piazza Trieste, a Ceglie.

I numerosi interventi sono resi possibili anche grazie ai fondi annualmente a disposizione dei cinque Municipi sull’arredo urbano.

Nel pomeriggio di oggi, invece, alle ore 18.30, l’assessore Scaramuzzi e la presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, parteciperanno all’accensione dell’impianto di pubblica illuminazione all’interno del giardino di viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco. Nell’ambito dell’accordo quadro per la costruzione di nuovi impianti di pubblica illuminazione e per la manutenzione di impianti esistenti, si sono infatti conclusi i lavori di completamento e potenziamento della pubblica illuminazione nel giardino di Poggiofranco, con l’installazione di 50 nuovi pali e relativi corpi illuminanti a led.