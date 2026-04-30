Uniti contro ogni mafia, il silenzio è complice nessuno spazio alla criminalità oppure ancora Bari è nostra non delle mafie. Diversi cartelli hanno accompagnato l’appello delle associazioni studentesche baresi Zona Franka, Udu e Uds, per un presidio antimafia in piazza del Ferrarese da cui è stato lanciato anche un monito da parte del sindaco della città Vito Leccese: Bari non si piegherà alle logiche della criminalità ancor di più in un momento in cui ci si sta preparando alla tradizionale e sentita festa di San Nicola.

Lunedì dunque un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza. Ma resta la risposta della comunità quella su cui si concentra la massima attenzione delle istituzioni che nel frattempo proseguono le indagini sui recenti episodi di cronaca del capoluogo che fanno temere una nuova stagione di faide tra clan. Al centro del comitato ci sarà anche la questione fuochi d’artificio.

Il servizio di News24.City.