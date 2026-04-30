Nella serata di ieri, intorno alle ore 21, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sulla Strada Provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli, dove un’automobile era uscita di strada finendo violentemente contro un albero.

A bordo del veicolo si trovavano tre ragazzi, rimasti incastrati tra le lamiere a seguito dell’impatto. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarli dall’abitacolo e affidarli ai sanitari presenti sul posto. Le condizioni dei tre giovani sono apparse da subito serie: tutti e tre sono stati presi in carico in codice rosso.

Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza dell’area e supporto ai rilievi delle forze dell’ordine presenti sul posto si sono concluse intorno all’una di notte.