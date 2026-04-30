Lunedì 4 maggio alle ore 10, presso il Multicinema Galleria, si terrà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

L’evento sarà l’occasione per riflettere su una vicenda che ha profondamente segnato il nostro Paese e il mondo universitario, insieme al Magnifico Rettore Roberto Bellotti, alla Delegata prof.ssa Egeria Nalin, al giornalista Giuliano Foschini, alla prof.ssa Marina Castellaneta e all’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini.

Il Rettore Roberto Bellotti ha evidenziato come l’ampia adesione delle università italiane all’iniziativa in memoria di Giulio Regeni rappresenti un chiaro segnale della forte richiesta di verità sulla sua vicenda. Al tempo stesso, questa partecipazione collettiva testimonia la volontà del mondo accademico di riflettere sul valore della libertà di ricerca e sui rischi che essa può comportare. L’Università di Bari rinnova così il proprio impegno al fianco della famiglia Regeni, affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto

L’iniziativa, presentata in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la Senatrice Cattaneo, i genitori di Giulio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini e il regista del documentario Simone Manetti, gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, consiste in un ciclo di eventi che si terranno fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia per un pubblico di oltre 15 mila persone, tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini. L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.