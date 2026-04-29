Un nuovo punto di riferimento per il turismo locale apre le sue porte a Terlizzi: in piazza IV Novembre nasce il primo storico infopoint della città, pensato per accogliere visitatori e curiosi desiderosi di scoprire l’anima più autentica del territorio. Completamente rinnovato grazie a un finanziamento del Gal Nuovo Fior d’Olivi, sarà una vera e propria porta d’ingresso alla storia, alle tradizioni e alle eccellenze locali. La gestione sarà affidata alla rete dell’UNPLI, (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), pronta a offrire supporto, informazioni e percorsi per valorizzare al meglio il patrimonio terlizzese.

Il nuovo infopoint potrà essere di supporto anche allo sviluppo di una risorsa ancora poco valorizzata come il cicloturismo, settore finito al centro di una tesi di laurea di un giovane terlizzese inserita da Forbes Italia tra le 100 più innovative a livello nazionale. Anche Terlizzi, con i suoi itinerari sostenibili, può diventare una destinazione ideale per gli amanti delle due ruote.