La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne pluripregiudicato bitontino, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti, pari ad anni 8 (otto) mesi 5 (cinque) e giorni 16 (sedici) di detenzione, per reati contro il patrimonio (furti con strappo, furti commessi all’interno di esercizi commerciali, ospedali, istituti scolastici) rapine, lesioni personali oltre a numerose violazioni delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, commessi nel periodo compreso tra l’anno 2015 e l’anno 2024.

Il soggetto, all’esito di accurate ricerche espletate su tutto il territorio di competenza, veniva rintracciato presso l’abitazione della compagna e quindi catturato.

Al termine delle formalità di rito, i poliziotti del Commissariati di P.S. di Bitonto lo accompagnavano presso la casa circondariale di Bari.