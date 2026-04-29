Quattro zampe e un fiuto allenato, sin da cucciola, a riconoscere denaro contante. Il suo nome è Kristina, un pastore tedesco che di professione fa il cash dog, e fa parte dell’unità cinofila anti-valuta in forza alla Squadra Cinofili del Gruppo Pronto Impiego Bari della Guardia di Finanza. Grazie anche al suo aiuto determinante, è stato possibile rintracciare, nel corso di operazioni effettuate tra il porto e l’aeroporto di Bari, circa 8 milioni di euro occultati tra gli effetti personali dei passeggeri o in vani supplementari negli automezzi. In Puglia, al momento sono solo due le Unità cinofile anti valuta, a Bari e Brindisi.

Nello specifico, nel corso del 2025, nel porto di Bari, a fronte di oltre 563 interventi, l’azione sinergica e continuativa della Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha consentito l’individuazione di circa 6 milioni di euro illecitamente trasportati con sanzioni comminate per circa 879 mila euro, mentre nell’aeroporto, all’esito di 560 interventi eseguiti, sono stati intercettati circa 2 milioni di euro privi della necessaria dichiarazione, con un introito per le casse dello Stato, in termini di sanzioni comminate, di poco superiore ai 130 mila euro.

Nel corso del 2025, gli scali portuali e aeroportuali di Bari hanno registrato un significativo incremento dei flussi di passeggeri, mezzi e merci. Tale crescita ha comportato un sensibile rafforzamento delle attività di controllo quotidianamente svolte, finalizzate al contrasto dei traffici illeciti e alla salvaguardia della sicurezza dei confini nazionali.