Parte dall’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari la prima fase dell’incidente probatorio, disposto dal Gip Mariano Sorrentino su richiesta della Procura di Napoli, che dovrà chiarire se vi siano stati errori sanitari, possibili manomissioni della cartella clinica e la presunta inadeguatezza dell’organo, da parte degli indagati, in totale sette, tutti accusati di omicidio colposo in concorso e due anche di falso, nel caso del piccolo Domenico Caliendo, 2 anni, deceduto a Napoli dopo un trapianto al Monaldi. Sono stati effettuati al cospetto dei periti una serie di accertamenti sul cuore giunto deteriorato da Bolzano e sull’organo malato espiantato dal petto del piccolo.