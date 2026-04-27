Nella tarda serata del 6 aprile, la tranquillità di Piazza Aldo Moro a Bitetto, in provincia di Bari, è stata spezzata dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco. A darne l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti grazie alle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza comunale. I filmati hanno documentato le fasi dell’aggressione, inclusa l’esplosione di almeno un colpo d’arma da fuoco che non ha raggiunto la vittima soltanto grazie alla sua pronta reazione.

All’origine del gesto, secondo quanto emerso dagli accertamenti, vi sarebbe un movente passionale legato alla contesa di una donna. I militari sono riusciti a identificare l’autore e a raccogliere elementi sufficienti a suo carico, sfociati nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Bari.

In esecuzione del provvedimento, i carabinieri della stazione di Bitetto hanno sottoposto l’uomo alla misura degli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico sono minacce aggravate e porto illegale di un fucile a canne mozze.

È importante precisare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel pieno rispetto del contraddittorio con la difesa dell’indagato.