Nasce ad Adelfia, all’interno del Presidio territoriale di Recupero e Riabilitazione funzionale, Rehcura, gestito dal Consorzio Sanità e Servizi Integrati e di Welfare (Conssi Welfare), il Centro di promozione dello sport paralimpico. Unico in Puglia e tra i pochi in Italia, il Centro è il risultato di una convenzione tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Conssi Welfare, con il CIP Puglia chiamato a svolgere il compito di favorire e presiedere le attività del nuovo Centro, che, sono effettuate negli stessi ambienti del Presidio, allestiti ad hoc e con specifiche attrezzature acquistate dal Consorzio. Grazie all’accordo, sotto la guida di istruttori qualificati selezionati dal CIP Puglia, si possono praticare, in modo completamente gratuito, sia indoor e sia outdoor, tre discipline paralimpiche: basket, calcio-balilla e scherma. I pazienti afferenti alla struttura, dunque, possono ampliare le possibilità di recupero venendo inseriti in un percorso di sport paralimpico. Per aderire basta manifestare all’equipe di Rehcura interesse a praticare una delle tre discipline sportive. In questa prima fase il Centro di Promozione dello Sport paralimpico adelfiese è orientato a persone adulte con disabilità motoria (es. esiti di mielolesioni, ictus ischemico cerebrale, Sm, ecc.), successivamente verranno coinvolti anche i più giovani.