Sono pronti alla mobilitazione i tassisti di Bari. A farlo sapere è il sindacato USB taxi del capoluogo pugliese che denuncia con forza la gestione insostenibile della viabilità urbana nel Comune di Bari, dove la sistematica sospensione dei posteggi taxi sta rendendo impossibile il corretto espletamento di un servizio pubblico essenziale. Nonostante le svariate richieste, spigano, da mesi si assiste alla progressiva cancellazione degli stalli di sosta per fare spazio ai cantieri e/o al passaggio del BRT.

Questa situazione, spiega la sigla sindacale, non è più tollerabile e sta producendo conseguenze pesanti su due fronti. Prima di tutto il diritto alla mobilità dei cittadini: la continua soppressione dei parcheggi taxi, infatti, priva l’utente di punti di riferimento certi. La fruibilità del servizio è ridotta ai minimi termini: anziani, disabili e turisti si ritrovano senza presidi in zone strategiche della città, con tempi di attesa che si dilatano e un’accessibilità̀ al servizio pesantemente compromessa. Un servizio pubblico così importante non può, spiega il sindacato, essere trattato come un intralcio burocratico. Poi c’è la dignità̀ lavorativa e il reddito familiare. I tassisti baresi non sono spettatori passivi, ma lavoratori che vivono della propria attività. In un contesto internazionale segnato dai conflitti in corso e dalla conseguente instabilità economica, che si congiunge ai pesanti rincari energetici e del carburante, la Categoria TAXI non può sopportare anche la contrazione del reddito causata dall’impossibilità di operare correttamente sul territorio. “Non chiediamo privilegi, ma il diritto di lavorare in condizioni di efficienza adeguate. Togliere i parcheggi significa danneggiare gravemente decine e decine di famiglie e negare un servizio ai baresi” , dichiarano Vittorio Pantaleo e Filippo Romano delegati USB- taxi Bari. La richiesta all’Amministrazione Comunale è di un intervento di ripristino adeguato, rapido e risolutivo. “È necessaria una sensibilità adeguata che finora è mancata. Ogni cantiere o modifica alla viabilità deve prevedere non la cancellazione, ma — contestualmente all’eventuale spostamento — l’istituzione di nuovi stalli taxi in zone adiacenti e funzionali. Se non riceveremo risposte concrete in tempi brevi, la protesta sarà inevitabile. Vogliamo evitare disagi ulteriori alla città, ma la nostra dignità professionale e la sopravvivenza delle nostre famiglie non sono negoziabili.”