Evento collaterale eccezionale per la 9^ Rievocazione del Gran Premio di Bari che, in attesa dell’avvio ufficiale della gara di regolarità, ha regalato ai piloti partecipanti e alle autorità l’emozione di vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie alla collaborazione con la Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani e al patrocinio del Comune di Polignano a Mare. Alle 9 in punto i piloti del Gran Premio di Bari, giunti da tutta Italia e dall’estero, sono saliti a bordo delle iconiche “Carrozze Centoporte” per percorrere la tratta Bari-Polignano a Mare e vivere l’emozionante accoglienza istituzionale nel paese di Domenico Modugno. Le storiche vetture, nate negli anni Trenta, sono riconoscibili per il loro profilo inconfondibile e per quell’eleganza funzionale che ha accompagnato generazioni di viaggiatori, oggi protagoniste di un’esperienza che celebra il fascino senza tempo del muoversi lentamente. Come le Centoporte, anche i modelli storici protagonisti della Rievocazione condividono un’estetica riconoscibile, una meccanica sincera, un’idea di mobilità che è insieme cultura, design e passione. Sono oggetti iconici che raccontano un lifestyle fatto di cura, autenticità e piacere del viaggio, lontano dalla fretta e vicino all’emozione.