Torna dal 21 al 25 maggio il «Maggio dell’Antimafia», giunto alla sua edizione 2026, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e dell’associazione Libera. Il programma, presentato questa mattina nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città a Bari, si articola in numerosi appuntamenti che si svolgeranno in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992. Teatro, arte urbana, musica, scrittura e ritualità civile sono i linguaggi scelti per costruire, come spiega la presidente ANM del distretto di Bari Antonella Cafagna, «una narrazione plurale dell’antimafia che non passi esclusivamente attraverso gli strumenti della repressione penale ma che si rafforzi attraverso la cultura della legalità e dell’antimafia sociale».

Si parte giovedì 21 maggio alle 18:00 al Teatro Niccolò Piccinni di Bari con «Il Figlio del Magistrato», monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Luca Pizzurro, che racconta i 57 giorni tra la strage di Capaci e l’attentato di via D’Amelio attraverso gli occhi di Manfredi, figlio ventenne di un magistrato palermitano impegnato nella lotta alla mafia. Al termine dello spettacolo dialogheranno con l’attore il questore di Bari Annino Gargano, l’assessore alla Legalità Nicola Grasso, il magistrato Marco Guida e Matilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta del giudice Falcone. Modera la giornalista Anna Maria Minunno.

Venerdì 22 maggio doppio appuntamento. Alle 11:30 nel porticciolo di Santo Spirito si terrà «Portatori di memoria – Voci e nomi sul mare», un reading civile con l’attore Ettore Bassi e l’intitolazione delle barche dei marinai alle vittime pugliesi di mafia, che prenderanno parte a una breve processione in mare portando in prua l’immagine della vittima a cui sono dedicate. Alle 18:00 a Palazzo Discanno di Trani andrà in scena «Musica e parole contro le mafie», con la proiezione di un cortometraggio dell’associazione «I bambini di Truffaut», un dialogo tra il procuratore di Trani Renato Nitti e Tiziana Palazzo, moglie della vittima di mafia Sergio Cosmai, e il concerto al pianoforte del compositore pugliese Alfonso Soldano. Chiude Alessio Giannone, in arte Pinuccio.

Sabato 23 maggio è il giorno più intenso. Alle 10:30, in contemporanea a Bari, Foggia e Trani, si terrà la cerimonia pubblica di consegna dei murales di arte urbana a tema legalità e antimafia, realizzati con il coinvolgimento attivo di studenti, volontari e cittadini. A Bari il murale sarà realizzato dall’artista Gianfranco Susca all’ingresso del Parco Maria Maugeri, in via Napoli, nel quartiere Libertà. Seguirà nel Giardino «Peppino Impastato» di Catino la cerimonia di commemorazione della strage di Capaci con deposizione di corona d’alloro presso l’Albero Falcone. Alle 17:30 al Fortino Sant’Antonio il concerto finale della Call to Artist musicale, iniziativa che ha coinvolto giovani artisti pugliesi tra i 16 e i 35 anni nella produzione di brani originali sui temi della legalità e del riscatto sociale. Una giuria composta dalla cantautrice Mama Marjas, dal cantautore e vincitore di X Factor Giò Sada e dalla presidente ANM Cafagna selezionerà i 12 migliori brani, decretando in diretta il vincitore, che riceverà un premio in denaro e diventerà colonna sonora delle attività di Libera contro le Mafie in Puglia per il 2026. L’evento è condotto da Pinuccio ed è aperto alla cittadinanza.

Domenica 26 maggio alle 20:15 nella Cattedrale di Bari andrà in scena «Stoc Ddò – Io Sto Qua», monologo teatrale di Sara Bevilacqua scritto da Osvaldo Capraro, che racconta la storia vera di Lella Fazio, madre di Michele, quindicenne ucciso per errore in una faida tra clan nei vicoli di Bari Vecchia il 12 luglio 2001. Al termine dialogheranno con l’attrice il questore Gargano, il procuratore aggiunto Giuseppe Gatti, l’avvocato Michele Laforgia e Lella Fazio stessa, moderati dal giornalista Gianni Bianco. Lunedì 25 maggio alle 18:00 al Teatro del Fuoco di Foggia chiuderà il programma «La Stanza di Agnese», vincitore dell’Eolo Award 2024 alla miglior attrice, sempre con Sara Bevilacqua, dedicato al giudice Paolo Borsellino attraverso la voce di sua moglie Agnese Piraino Leto.

In parallelo è in corso di lancio l’iniziativa «Segni di riscatto – Parole dal cambiamento», che prevede la raccolta di testimonianze scritte da persone detenute o ex detenute che abbiano intrapreso un percorso di consapevolezza, con il coinvolgimento di giovani degli istituti penali minorili. Le scritture confluiranno in una pubblicazione collettiva il cui ricavato sarà interamente devoluto a un’associazione antimafia.