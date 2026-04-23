Tra sparatorie, omicidi, gambizzazioni, regolamenti di conti non solo per le strade ma anche sul web, il clima di tensione e la paura di una nuova guerra tra clan a Bari cresce sempre di più. Il timore che possa scorrere altro sangue in città aumenta soprattutto in vista delle celebrazioni di San Nicola, Santo Patrono del capoluogo pugliese. Per questo si è tenuto in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al tavolo hanno partecipato il prefetto Francesco Russo, il questore Annino Gargano, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, generale Gianluca Trombetti, insieme ai militari della Guardia di finanza, agli agenti della Polizia locale e al sindaco Vito Leccese.