Niente tiro a segno o altre attrazioni che riproducano armi alla festa di San Nicola. È quanto riportato sull’avviso pubblico del Comune di Bari per la concessione temporanea degli spazi sul lungomare, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Una decisone che, a quanto pare, non ha precedenti in Italia: per la prima volta, nell’area della festa, non ci saranno i classici box del tiro a segno dove, con armi ad aria compressa, bisogna colpire lattine o altri bersagli per vincere gadget e premi. L’avviso riguarda, nello specifico, le postazioni di Piazza Diaz, Piazza Eroi del Mare, Largo Adua e Largo Eroi.