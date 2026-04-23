Ha lasciato incustodito su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina, a Bari, un marsupio contenente una pistola, finendo così in arresto insieme alla compagna. Protagonista della vicenda un uomo originario di Andria.

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il personale del locale, che ha notato il marsupio abbandonato. Sul posto sono ntervenuti i carabinieri.

Poco dopo, l’uomo si è presentato nel fast food per recuperare l’oggetto, trovando però ad attenderlo i militari. Alle richieste di chiarimenti non avrebbe saputo fornire spiegazioni sulla presenza della pistola.

Secondo quanto ricostruito, nello stesso frangente avrebbe tentato di nascondere una seconda arma nella borsa della compagna che era con lui. Un gesto che non è sfuggito ai carabinieri: per entrambi è scattato l’arresto.