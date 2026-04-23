Il 25 aprile Bari si mobiliterà in una giornata di festa popolare e lotta collettiva, organizzata dal Coordinamento Antifascista di Bari (ANPI, ARCI, CGIL, Libera, UDU, UDS, Zona Franka) e l’ATS Spazio Lib3ro Mediterraneo.

Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina a Palazzo della Città dall’assessora comunale alle Culture Paola Romano, dalla vicepresidente di ANPI Bari e componente del Coordinamento Antifascista di Bari Giulia Lenoci e da Tiziana Fioravanti dell’ATS Spazio Lib3ro Mediterraneo.

In mattinata si terranno le commemorazioni istituzionali: alle 9.30 presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare e alle 11.30 a Palazzo della Città. Nel pomeriggio, alle 16.30, partirà da piazza del Ferrarese il corteo cittadino antifascista, che terminerà a Parco Rossani dove alle 19 avrà inizio il concerto antifascista.

“Per noi è fondamentale ricordare il 25 aprile, ringraziare e onorare le tante italiane e i tanti italiani, moltissime e moltissimi dei quali giovanissimi, che con la Resistenza hanno liberato il nostro Paese dal nazifascismo – ha detto Paola Romano –. È una memoria che va custodita e trasmessa, perché parla di libertà, democrazia e giustizia. Anche quest’anno vogliamo celebrare una data simbolica per l’Italia e per Bari, una città che ha avuto un ruolo importante nel percorso di liberazione, ma vogliamo farlo guardando anche al presente e al futuro. Il 25 aprile, infatti, non è solo commemorazione: è anche un richiamo ai diritti, alla nostra Costituzione e ai valori democratici, che non sono mai conquistati una volta per tutte. Farlo al Parco Rossani, luogo simbolico della trasformazione urbana e civile di Bari, è particolarmente significativo: uno spazio che un tempo era legato alla funzione militare e che oggi è diventato luogo di socialità, cultura e comunità. Siamo molto felici che questa iniziativa si inserisca in un palinsesto più ampio, che abbiamo sostenuto con il programma “La Casa nel Parco” capace di riattivare e valorizzare quello spazio insieme alle realtà del territorio e al Coordinamento antifascista di Bari”.

“L’organizzazione di un corteo e di un concerto per la giornata del 25 aprile ha l’obiettivo di massimizzare la partecipazione della cittadinanza tutta in questa giornata di lotta e di festa, perché è nostro dovere rendere la Festa della Liberazione una vera festa popolare, in cui incontrarsi e rinnovare l’impegno antifascista, che parte dalla memoria storica ma diventa attualità e lotta per la pace e i diritti – ha dichiarato Giulia Lenoci – Il genocidio del popolo palestinese, le molteplici guerre che insanguinano il mondo e il peggioramento delle condizioni di vita di studenti, lavoratori e famiglie rendono più che mai attuale la necessità di mobilitarsi per difendere insieme quei principi e quei valori di pace, giustizia sociale e democrazia impressi con il sangue dei martiri della Resistenza nella nostra Costituzione, sempre più vilipesa e attaccata. Le attività attraverseranno tutta la città, per poi terminare nello spazio del Parco Rossani con un concerto che conclude il calendario di attività che hanno animato la Casa nel Parco Rossani. Insieme alle altre associazioni, riunite nell’ATS Spazio Lib3ro Mediterraneo, abbiamo deciso di rendere vivo uno dei parchi della nostra città riempiendolo di cultura, partecipazione e persone. Gli spazi pubblici devono essere sempre più l’humus per creare comunità e aggregazione”.

“Dal confronto tra le associazioni della Casa del Parco, il progetto sostenuto da Comune, Anci e Regione Puglia, che prevede la sperimentazione di attività all’interno del Polo Biblio-Museale e Teca del Mediterraneo del parco Rossani, è emersa un’esigenza condivisa: fare rete e poter organizzare eventi di promozione sociale, culturale e artistica negli spazi pubblici – ha continuato Tiziana Fioravanti –. Il concerto del 25 aprile a Parco Rossani, organizzato insieme al coordinamento antifascista, nasce da questa esigenza e rappresenta non solo un momento culturale e aggregativo, ma anche un’occasione per attualizzare i valori dell’antifascismo, della pace e della partecipazione, in una fase storica in cui questi principi vengono sempre più messi in discussione. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte e il Comune di Bari per aver reso possibile un percorso che prova a rispondere concretamente a bisogni emersi nel tempo e che può rappresentare un modello importante per il futuro della città. La riappropriazione e l’animazione degli spazi pubblici attraverso iniziative di promozione sociale e culturale rappresentano, a nostro avviso, una delle strade più importanti su cui investire.”

Il corteo prenderà il via alle ore 16.30 da piazza del Ferrarese e attraverserà corso Cavour, via Carulli e via Capruzzi, fino ad arrivare a parco Rossani alle 19. All’arrivo del corteo inizierà il concerto “Cara Repubblica Lib3ro Fest” che proseguirà fino all’una. Si esibiranno Arte Settima, Giuseppe Scoditti & Tano, Evra, Casadilego, Amarena999, Paolo HZ e LosYos, alternati a interventi politici. Sono previste anche esibizioni di alcune realtà artistiche musicali che fanno parte della ATS dello Spazio Lib3ro Mediterraneo. Nel parco saranno allestiti gli stand delle associazioni e nel Polo Biblio-Museale una mostra antifascista con fotografie e opere d’arte.