I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, per un valore complessivo di oltre 55 milioni di euro. Il provvedimento colpisce denaro, beni mobili e immobili riconducibili a una società con sede in provincia di Milano, al suo rappresentante legale e alla società controllante residente nei Paesi Bassi, ritenuti responsabili di indebita percezione di erogazioni pubbliche legate alla produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici realizzati in provincia di Caserta.

L’indagine, sviluppata dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari con il supporto dell’agenzia europea EUROJUST e dei canali di cooperazione internazionale, ha fatto emergere che gli indagati avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi al Gestore dei Servizi Energetici, il GSE, allo scopo di far risultare la realizzazione e l’entrata in esercizio di tre campi solari di grandi dimensioni in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa di settore. L’obiettivo era accedere agli incentivi riconosciuti dal cosiddetto IV Conto Energia, il decreto ministeriale del 5 maggio 2011, uno dei principali regimi di finanziamento a carico del bilancio nazionale per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia, che prevedeva il riconoscimento di agevolazioni per i venti anni successivi all’installazione degli impianti.

Attraverso questa condotta fraudolenta i responsabili avrebbero ottenuto un duplice vantaggio: accedere direttamente alle agevolazioni pubbliche senza essere vincolati al collocamento in graduatorie o ai limiti delle risorse stanziate, e beneficiare di una tariffa incentivante superiore a quella effettivamente spettante in relazione alla data reale di entrata in esercizio degli impianti.

Le indagini hanno poi permesso di estendere la responsabilità anche alla società controllante olandese, in ragione del fatto che l’illecito è stato commesso anche nel suo interesse e della sostanziale coincidenza degli amministratori delle due entità giuridiche. Per la società milanese è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001. Il sequestro preventivo disposto dal GIP riguarda beni in forma diretta e per equivalente fino a concorrenza di 55.851.713,90 euro, pari all’ammontare del profitto del reato contestato. Nel registro degli indagati risultano iscritte, a vario titolo, quattro persone fisiche e le due società.

Il provvedimento è una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari e nei confronti dei soggetti destinatari vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. La diffusione del comunicato è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’informazione in considerazione della rilevanza sociale della vicenda.