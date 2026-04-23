Bari perde uno dei suoi protagonisti più discreti e preziosi. È scomparso l’architetto Davide Cusatelli, figura di riferimento nel campo del restauro e artefice di alcuni degli interventi più significativi sul patrimonio storico e architettonico della città. Il sindaco Vito Leccese gli ha reso omaggio con un messaggio di cordoglio che ripercorre decenni di lavoro silenzioso e visionario.

«Bari oggi saluta un uomo che ha saputo amare la nostra città con la competenza e la lungimiranza dei visionari» ha dichiarato Leccese, ricordando come Cusatelli abbia operato per oltre trent’anni come il professionista che «ha curato le ferite del nostro patrimonio storico e architettonico, interpretando il restauro come un atto di restituzione». Dalle intuizioni fondamentali nel programma Urban, che segnò la rinascita del Fortino di Sant’Antonio e di ampi scorci di Bari Vecchia, fino ai grandi restauri del Teatro Piccinni, della Chiesa Russa e della ex Manifattura, il suo lavoro è stato sempre guidato da una visione che il sindaco definisce «colta e mai invasiva».

Al centro della sua filosofia professionale la convinzione che ogni segno del passato fosse un valore da proteggere e integrare nella contemporaneità, in una lettura della stratificazione storica come risorsa e non come ostacolo. Chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui ne ricorda il tratto gentile e quell’eleganza che trasformava ogni confronto tecnico in un momento di crescita.

Sebbene in pensione da qualche anno, il legame di Cusatelli con Bari non si era mai interrotto, perché la bellezza che ha contribuito a svelare e restituire è oggi patrimonio comune di tutti i baresi. «Se Bari oggi è una città più consapevole della sua storia, lo è anche grazie alla dedizione di Davide Cusatelli» conclude il sindaco Leccese, che rivolge un abbraccio riconoscente alla moglie Carolina e ai familiari «di una città che non dimenticherà il suo garbo e il suo determinante contributo».