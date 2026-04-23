Nei quartieri baresi di Carbonara e Ceglie del Campo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari San Paolo e della Stazione di Bari Carbonara hanno condotto negli ultimi giorni un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, armi e fenomeni di illegalità diffusa, con risultati significativi su entrambi i fronti.

A Carbonara una perquisizione domiciliare a carico di una donna di 40 anni ha portato al rinvenimento di un fucile calibro 22, caricato con 4 proiettili e dotato di sistema ottico di precisione, occultato all’interno di un armadio in legno vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione. Nel corso della stessa perquisizione i militari hanno individuato anche un secondo fucile ad aria compressa a piombini, una canna di pistola priva di matricola e altri 25 proiettili di diverso calibro. Sull’arma principale verranno eseguiti accertamenti balistici per verificarne un eventuale utilizzo in precedenti fatti delittuosi. La donna è stata dichiarata in stato di arresto e sottoposta agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni.

Sul fronte degli stupefacenti, in un appartamento disabitato del centro storico di Ceglie del Campo i carabinieri hanno sequestrato 35 grammi di cocaina suddivisi in 51 involucri, 110 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle sostanze e un telefono cellulare privo di scheda SIM. Trovati anche 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le sostanze stupefacenti saranno analizzate dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Nucleo Investigativo carabinieri di Bari.