Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. È con questi obiettivi che nasce “Puglia Accogliente”, l’Avviso pubblico della Regione Puglia che destina 39,6 milioni di euro del PR Puglia 21-27 alla riqualificazione di immobili comunali per promuovere l’integrazione socio-abitativa dei migranti regolari. La misura è gestita dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia. La condizione abitativa dei migranti in Puglia è segnata da una forte presenza di insediamenti informali (case sparse, baraccopoli, eccetera) diffusi sull’intero territorio regionale, che si addensano nelle aree rurali in cui è più forte la richiesta di manodopera agricola straniera. L’Osservatorio regionale sull’immigrazione “Alessandro Leogrande” ne ha mappati 35, di cui circa il 70% è localizzato nel territorio di Foggia, dove intorno agli insediamenti principali di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci vivono circa 4.000 persone in condizioni di grave deprivazione psico-sociale e sanitaria e forte marginalità sociale. L’Avviso finanzia interventi di rifunzionalizzazione di immobili di proprietà dei Comuni o concessi dai privati in comodato per almeno 10 anni, all’interno di aree urbane o nei centri storici dell’entroterra o in prossimità dei centri urbani. Ogni Comune potrà candidare sino a tre proposte che potranno riguardare la riqualificazione di appartamenti diffusi nei borghi in spopolamento, la rifunzionalizzazione di ex mattatoi comunali, la valorizzazione di ville confiscate o edifici dismessi, con la facoltà di valorizzare anche il patrimonio immobiliare privato o ecclesiastico sottoutilizzato, purché concesso in comodato agli enti locali per almeno 10 anni dal termine dell’intervento.

Gli immobili oggetto di intervento dovranno essere organizzati in modo da garantire l’ospitalità di almeno 40 persone migranti secondo soluzioni architettoniche ispirate ai principi di sostenibilità sociale e abitativa (es. miniappartamenti, minialloggi, foresterie) e che rispondano ad esigenze di tipo relazionale, sociale, formative, garantendo il mix tra ambienti residenziali e spazi comuni per l’integrazione. L’entità del contributo massimo concedibile a ciascuna proposta progettuale è di 1,5 milioni di euro a copertura delle spese ammissibili, ed è suscettibile di un incremento pari a 35 mila euro per ogni posto letto aggiuntivo oltre la soglia minima, fino al conseguimento di un contributo massimo di 3 milioni di euro. I progetti saranno valutati sulla base del loro grado di cantierabilità e di progettazione, dell’approfondimento condotto in ordine al fabbisogno sociale locale, della qualità architettonica della proposta, dell’integrazione dell’immobile nel contesto urbano, della mixité funzionale degli ambienti previsti, del coinvolgimento degli enti del terzo settore per quanto concerne il modello di gestione futura. Sarà data priorità ai progetti presentati dai Comuni maggiormente interessati dalla vicinanza agli insediamenti.