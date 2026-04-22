Controlli a sorpresa in un ristorante del centro di Bari, nel quartiere Umbertino. Nella serata del 22 aprile i militari della Compagnia carabinieri di Bari Centro, supportati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo all’interno del locale, portando alla luce diverse irregolarità.

Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno contestato violazioni amministrative su due fronti. Il primo riguarda la mancanza di tracciabilità degli alimenti: circa 60 chilogrammi di prodotti alimentari sono stati sequestrati perché privi della documentazione necessaria a certificarne la provenienza. Il secondo fronte riguarda il lavoro irregolare, con la presenza di un dipendente non in regola con le norme vigenti in materia di impiego.

A seguito delle irregolarità accertate, è stata disposta la sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 6.000 euro.

L’operazione rientra in una serie di mirati servizi di controllo delle attività commerciali del capoluogo pugliese, condotti dalla Compagnia carabinieri di Bari Centro con il coordinamento dei reparti specializzati dell’Arma.