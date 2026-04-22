Si è tenuto questa mattina presso la sala convegni del Formedil-Bari l’evento «Il Colore delle Emozioni – la gestione emotiva delle emergenze», promosso in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, che ricorre il prossimo 28 aprile. L’iniziativa, organizzata da Formedil-Bari e CPT Puglia Centrale, ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata: lavoratori, tecnici, imprese, rappresentanti istituzionali e, soprattutto, studenti degli istituti Panetti Pitagora e De Nittis Pascali di Bari e Vittorio Emanuele III di Lucera.

Il cuore della giornata è stato un format innovativo che ha coinvolto i partecipanti in simulazioni immersive di emergenze reali, rese ancora più realistiche grazie a effetti speciali audio-video e momenti interattivi all’interno di scenari costruiti ad hoc. L’obiettivo era far emergere reazioni istintive come paura, confusione, perdita di concentrazione e senso di smarrimento, per poi trasformare queste emozioni in una risorsa concreta per la gestione delle situazioni critiche. Tra i temi affrontati le fasi di un’emergenza, le principali reazioni emotive e cognitive in situazioni di pericolo, le strategie per mantenere lucidità e capacità decisionale e approcci innovativi come la teoria dei «sei cappelli» per l’analisi e la risoluzione dei problemi.

Ad aprire i lavori Salvatore Matarrese, presidente di Formedil-Bari, seguito dagli interventi di Giorgio Di Leone, direttore SPESAL Area Nord, Silvano Penna, direttore Formedil-Bari, Giuseppe Bisceglie, consigliere CPT Puglia Centrale, e Saverio Loiudice, vicepresidente Formedil-Bari. Tra le voci istituzionali quella della consigliera comunale e metropolitana Angela Perna, delegata alla transizione digitale e alla promozione delle politiche attive del lavoro, che ha sottolineato il valore strategico della formazione e l’importanza di un coinvolgimento consapevole dei giovani per una occupazione di qualità e per la tutela della persona nei contesti lavorativi. A chiudere la giornata è stato il direttore di Formedil Italia Stefano Macale.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il protocollo d’intesa sottoscritto tra ASL BA e Formedil-Bari, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte di sensibilizzazione, orientamento e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il supporto dei tecnici dello SPESAL. La giornata ha rappresentato anche un’occasione di aggiornamento professionale, con il riconoscimento di crediti formativi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP.

«Reagire in sicurezza nelle emergenze» è il messaggio chiave dell’iniziativa, che invita a ripensare la prevenzione non solo come un insieme di procedure tecniche, ma come un percorso di crescita personale e professionale in cui la consapevolezza emotiva gioca un ruolo centrale.