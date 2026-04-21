Sarà una perizia psichiatrica a valutare la capacità di intere di volere di Paolo Natale Guglielmi, il 22enne finito a processo per l’omicidio del senzatetto indiano Nardev Singh, 38 anni, ucciso il 31 maggio 2024 in un casolare abbandonato di Ceglie del Campo, periferia di Bari. La vittima, secondo quanto emerso dalle indagini, venne usata come “bersaglio umano” per provare una pistola.

La Corte d’Assise del capoluogo ha accolto la richiesta dell’avvocato dell’imputato, Nicola Quaranta, alla quale la Procura si era invece opposta. La stessa richiesta era stata respinta in udienza preliminare.

Il prossimo 23 aprile verrà conferito l’incarico al perito individuato dai giudici, il professor Felice Carabellese, chiamato a valutare se il 22enne avesse la piena capacità di intendere e di volere al momento del delitto.

Il giovane sarebbe infatti già stato sottoposto, alcuni anni fa, a trattamenti psicofarmacologici e, più di recente, gli sarebbe stata diagnosticata una psicosi schizofrenica.

L’imputato, secondo l’ipotesi dell’accusa, la sera del delitto avrebbe raggiunto in compagnia di altri due giovani, all’epoca minorenni, l’edificio abbandonato dove, oltre al 38enne, dimoravano tra sporcizia e rifiuti altri senzatetto. Qui il ragazzo avrebbe richiamato l’attenzione dei presenti, per poi esplodere due colpi con una pistola a salve modificata all’indirizzo del cittadino indiano, al solo scopo di testare l’arma. Un proiettile raggiunse in pieno petto la vittima, causandone la morte.

Con Guglielmi, vennero arrestati dalla Polizia anche i due minorenni, condannati dal Tribunale dei Minori di Bari a 17 anni di reclusione.