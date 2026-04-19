È stato allestito oggi, nella sala Tesoreria di Palazzo della Città del Comune di Bari, il seggio per le elezioni parlamentari della Repubblica di Bulgaria, organizzato per consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini bulgari presenti sul territorio.
Il seggio resterà aperto fino alle ore 20. Alle ore 12, ultimo dato disponibile, risultano aver votato 120 persone. Oltre ai residenti, hanno potuto votare anche cittadini bulgari in transito o temporaneamente presenti in città.
Presente anche la Console onoraria della Bulgaria Anna Maria Patrizia Gadaleta
L’iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione istituzionale e dell’attenzione della città di Bari verso le comunità straniere, favorendo la partecipazione democratica anche fuori dai confini nazionali.