Michele Emiliano dovrà tornare in servizio come magistrato e dovrà farlo fuori dalla Puglia. Potrà nel contempo restare nella funzione di pubblico ministero. In queste ore è questa la comunicazione arrivata dal Csm ed indirizzata proprio all’ex presidente della Regione dopo il nuovo stop arrivato da Palazzo dei Marascialli rispetto alla richiesta dell’attuale presidente Antonio Decaro di concedere una consulenza su materie giuridiche al suo predecessore. La bocciatura all’unanimità ha riaperto le porte a Michele Emiliano per il reintegro nell’organico del Ministero della Giustizia. Ora nei prossimi giorni l’ex presidente dovrà indicare uno o più destinazioni tra quelle che hanno posti vacanti. Non potrà essere in Puglia e neanche nel distretto di Potenza perchè quella è la sede compentente per indagini su magistrati nel distretto di Lecce. La più vicina a Bari al momento sarebbe in Campania. Se non ci sarà indicazione vi sarà una riassegnazione di ufficio a meno che lo stesso Emiliano non decida di prendere decisioni differenti.

La vicenda, inevitabilmente, sta creando non poco rumore a livello politico all’interno del centrosinistra. La partita per la presidenza della Regione Puglia aveva visto una serie di incastri che contemplassero tutte le esigenze di Decaro e dello stesso Emiliano. Su questi patti ci sarebbe stata anche la garanzia della segretaria del PD Elly Schlein particolarmente contrariata dopo quanto accaduto. Alla base della tensione nei Dem c’è il rispetto degli accordi post elettorali con una possibile posizione nella giunta Decaro affidata ad Emiliano dopo il passo indietro dell’ex presidente dalla competizione per il consiglio regionale. Ma questo non è avvenuto e per ora non sembrano esserci possibilità di percorrere un eventuale rimpasto di giunta. Di contro la bocciatura di ben tre richieste dell’attuale presidente di Regione al Csm per il ruolo di consulente di Emiliano ha creato una sorta di tempesta perfetta che dovrebbe riportare al lavoro nelle aule di tribunale l’ex presidente della Puglia.