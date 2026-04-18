Negli ultimi due giorni, la Polizia di Stato ha svolto un’operazione che ha interessato il centro città e le zone periferiche del capoluogo. Numerose le perquisizioni effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura, con il supporto dell’elicottero del IX Reparto Volo di Bari, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile antidroga della Questura.

L’attività, disposta dal Questore di Bari, Dr. Annino Gargano, si inserisce nell’ambito delle iniziative in materia di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti e anche a seguito dei recenti fatti verificatisi nei quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Japigia. Controllate abitazioni e altri luoghi ritenuti di interesse investigativo, con l’ausilio anche di unità cinofile antidroga, che hanno consentito di procedere ad una denuncia a piede libero per ricettazione di autovettura di presumibile provenienza furtiva.

Inoltre, sono stati effettuati diversi posti di controllo durante i quali sono stati controllati 98 autovetture e 183 persone di cui 47 con precedenti penali inoltre, 1 pistola è stata ritirata, 360 gr. di marijuana e 6 gr. di hashish sono stati sequestrati.