Dalla fondazione del Msi, alla svolta di Fiuggi con la nascita di An, fino alla destra contemporanea guidata da Giorgia Meloni. In occasione dell’80° anniversario dalla nascita del Movimento Sociale italiano la Fondazione Tatarella ha promosso a Bari il convegno “80 anni di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”.

L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, ha inteso ripercorrere il percorso e l’evoluzione della destra italiana. A distanza di ottant’anni, il simbolo della Fiamma continua ad essere presente sulle schede elettorali. Ripercorrere questa storia, senza nostalgia, spigano, ma con rispetto e consapevolezza, significa confrontarsi con la complessità di stagioni difficili e offrire strumenti di riflessione utili per il presente e per il futuro. Il convegno è stato introdotto da Fabrizio Tatarella, Vicepresidente della Fondazione Tatarella e Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Fondazione Alleanza Nazionale e Segretario Generale ECR.

Sono intervenuti Sergio Rastrelli, Senatore di Fratelli d’Italia e figlio di Antonio Rastrelli, storica figura del Msi in Campania, Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce e già Ministro del Msi/An nel primo governo Berlusconi, Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla difesa, Senatore di Fratelli d’Italia e Presidente del “Centro Studi Pino Rauti”, figlia dello storico segretario del Msi, il parlamentare europeo Nicola Procaccini, Co-Presidente Gruppo Conservatori (ECR) al Parlamento europeo e Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’Italia, storico esponente del Msi e Alleanza Nazionale, e attuale senatore di Fratelli d’Italia.