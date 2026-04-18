Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, si è sviluppato un incendio nella zona industriale di Altamura, coinvolgendo un capannone di oltre 600 metri quadri. Sul posto sono attualmente impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti – tra cui la kilolitrica, la più grande in dotazione al Comando di Bari – e dal carro ARA.

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse: l’accesso al piano interrato è possibile esclusivamente tramite una rampa e alcune bocche di lupo. Le altissime temperature e il fumo, che non riusciva a defluire adeguatamente, hanno reso difficoltoso l’intervento. Al momento non si registrano danni a persone.