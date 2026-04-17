È stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari, disponibile a questo link, la gara per l’affidamento del servizio di gestione dello stadio San Nicola. Oggetto del bando la concessione quinquennale per l’affidamento dei servizi relativi allo stadio comunale e all’antistadio, per un valore complessivo di € 8.171.800.

“Siamo alle battute finali di una procedura complessa e per certi aspetti del tutto nuova, mi riferisco in particolare all’introduzione del canone a carico del nuovo concessionario, mai previsto finora – commenta il sindaco Vito Leccese -. È stato un lavoro lungo, anche a causa di qualche battuta d’arresto imprevista, ma possiamo affermare di aver concluso un iter molto articolato che, riferendosi al più grande impianto sportivo di proprietà del Comune di Bari, ha richiesto necessariamente diversi approfondimenti sul piano tecnico e giuridico.

Avevo promesso in campagna elettorale che avremmo rivisto le condizioni di utilizzo del San Nicola, innanzitutto prevedendo un canone coerente con il valore effettivo della struttura e adeguato al contesto, profondamente cambiato rispetto al periodo in cui è stata assegnata l’attuale concessione. Oggi, quindi, partiamo da questa nuova gara per l’affidamento della gestione dello stadio, fiduciosi di aver portato a termine un lavoro scrupoloso esclusivamente nell’interesse pubblico e dell’intera comunità, reso possibile anche grazie al contributo costruttivo dell’intero Consiglio comunale”.

Saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della concessione, del verde pertinenziale del complesso, di cui il concessionario dovrà garantire anche la manutenzione straordinaria, l’osservanza della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici e di prevenzione incendi e infortuni.

Tra gli obblighi previsti, il futuro gestore dell’impianto dovrà:

riservare gratuitamente al Comune di Bari la disponibilità dell’impianto sportivo per cinque giornate all’anno per consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati dall’amministrazione

consentire prioritariamente l’uso dello stadio San Nicola e dell’antistadio alla principale squadra di calcio cittadina per gli allenamenti e le partite di campionato, previo pagamento delle relative tariffe di cui all’art.20 del disciplinare di gara

consentirne l’utilizzo, compatibilmente con la destinazione dell’impianto riservata alla squadra di calcio, agli altri organismi sportivi che ne facciano richiesta, previo pagamento delle relative tariffe di cui all’art. 20 del disciplinare di gara

consentirne l’utilizzo per l’organizzazione di concerti da parte di chi ne faccia espressa richiesta, previo pagamento delle relative tariffe di cui all’art. 20 del disciplinare di gara

eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria previsti.

Inoltre il gestore dovrà redigere e pubblicare sul proprio sito internet, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, una “carta della qualità dei servizi” che possa indicare gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate.

Diversamente da quanto accaduto finora, il nuovo concessionario sarà obbligato a versare all’amministrazione comunale un canone fisso annuo pari a (gli importi tabellari sono assunti a base d’asta e costituiscono oggetto di rialzo percentuale unico da parte dei concorrenti in sede di offerta economica):

€ 110.000, oltre IVA, se la principale squadra di calcio cittadina disputa un campionato di serie B;

€ 60.000, oltre IVA, se la principale squadra di calcio cittadina disputa un campionato di una serie inferiore alla B;

€ 633.700, oltre IVA, se la principale squadra di calcio cittadina disputa un campionato di serie A.

Sarà anche obbligato a versare al proprietario dell’impianto sportivo un canone variabile correlato all’organizzazione di concerti al suo interno, per un importo variabile pari a € 60.000.

Il concessionario potrà organizzare anche attività complementari (bar, ristorazione, benessere psico/fisico, ricreative, culturali, espositive e del tempo libero), acquisendo le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, e di vendita di prodotti per il merchandising, con l’obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle indicate nel tariffario a seconda dei tre scenari presi in considerazione dal bando. Potrà, inoltre, gestire le attività pubblicitarie all’interno delle aree oggetto della concessione, compreso l’uso dei tabelloni elettronici.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023: per la valutazione delle offerte sarà nominata un’apposita commissione che procederà all’attribuzione, per ciascun concorrente, di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (massimo 70/100 punti) e a quella economica (massimo 30/100 punti).

Per quanto riguarda l’offerta tecnica, il punteggio sarà assegnato sulla base del piano di utilizzo del complesso (massimo 15 punti), del piano di gestione e conduzione del complesso sportivo (massimo 15 punti), del piano di manutenzione (massimo 10 punti), del piano di risoluzione delle emergenze con misure di presidio e sicurezza in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (massimo 5 punti), del piano delle risorse umane (massimo 8 punti), del possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46- bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (massimo 2 punti), del piano di organizzazione degli eventi sportivi (massimo 10 punti) e del piano di gestione della raccolta differenziata (massimo 5 punti).

Per quanto riguarda l’offerta economica, il punteggio sarà assegnato sulla base del rialzo sul canone (massimo 15 punti) e del ribasso sulle tariffe indicato nel tariffario allegato (massimo 15 punti).

Infine, i concorrenti, che dovranno allegare all’offerta il Piano economico finanziario – PEF relativo all’intera durata della concessione con riferimento ai tre scenari previsti, devono impegnarsi a mantenere nell’organizzazione i lavoratori legati al precedente concessionario impiegati da almeno un anno, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio.

I termini di scadenza del bando sono fissati alle ore 9 del 18 maggio.