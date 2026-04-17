​Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto anche delle S.I.O. dell’XI Reggimento Carabinieri, hanno attuato numerosi controlli del territorio, per accentuare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza e contrastare varie forme di illegalità. I servizi, eseguiti su tutta la rete dei reparti distribuiti a livello provinciale, si sono concentrati nelle aree a maggiore diffusione di criminalità, consentendo di effettuare quasi 4.500 verifiche in Banca Dati, identificando oltre 5.700 persone e controllando oltre 3.500 veicoli e 2.000 documenti.

In particolare, in materia di:

stupefacenti, 14 sono gli assuntori segnalati;

controllo alla circolazione stradale, 14 gli automobilisti sanzionati perché trovati alla guida di autovetture prive della copertura assicurativa ovvero utilizzando apparati radiotelefonici;

Inoltre le Centrali Operative hanno fronteggiato oltre 635 richieste.

L’intensificazione dei servizi, volti ad una maggiore prossimità al cittadino, rientra tra i principali compiti dell’Arma dei Carabinieri, ed i cui obiettivi citati non rappresentano certamente un punto di arrivo, per incrementare la presenza costante sul territorio, tanto nei centri urbani quanto nei territori periferici dove le stazioni dell’Arma rappresentano l’unico presidio di legalità.