Scene gravi e sconcertati in piazza Cattedrale a Bitonto, dove nella sera del 16 aprile, intorno alle 21.10, un gruppo di ragazzini, minorenni, in maniera indisturbata e davanti all’indifferenza generale, hanno iniziato a lanciare ripetutamente contro la facciata principale dell’edificio sacro e contro i grifoni un casco integrale arancione, verosimilmente rubato. Non soddisfatti si sono poi arrampicati e hanno posizionato il casco, la cui parte frontale era ormai distrutta, su uno dei puttini dell’obelisco dedicato all’Immacolata. La scena è stata ripresa da alcuni presenti con i cellulari: i video sono stati acquisiti dalla polizia di Stato e sono ora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale, allertate dai cittadini. Gli agenti hanno identificato i responsabili e sequestrato il casco. Secondo quanto riferito, i minori avrebbero reagito con insulti, mostrando insofferenza per l’intervento delle forze dell’ordine.