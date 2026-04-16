Domenico Campanella, titolare della Sunny Infissi situata sulla statale 98 tra Bitonto e Modugno, racconta l’incubo vissuto all’interno della sua azienda nella serata di mercoledì 15 aprile. Ancora con il sangue sul volto e le varie ferite alla testa, l’uomo ripercorre le fasi del tentativo di rapina ad opera di due giovani a volto coperto e armati di un’arma, probabilmente una scacciacani. Dopo aver preso per i capelli la sua compagna, gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Ma l’uomo ha reagito.

A quel punto il titolare dell’attività riesce a portare all’esterno i due rapinatori violenti, i quali preoccupati di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda, si danno alla fuga. Il colpo fallisce, i due rapinatori non sono riusciti a portare via alcun bene di valore.

Il tentativo di rapina è avvenuto verso le 19.30, quando titolare e compagna stavano per uscire dall’azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio i filmati registrati dai sistemi di sorveglianza.