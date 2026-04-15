“La copertura è data dalla legge. Nel momento in cui non c’è la copertura totale bisogna far leva sull’aliquita IRPEF”. Sono state queste le parole dell’assessore alla Sanità pugliese Donato Pentassuglia rispondendo ai giornalisti sul disavanzo della sanità relativo al 2025. Un buco che ammonta a 369 milioni di euro, cifra emersa nell’incontro di verifica tra la struttura tecnica del Dipartimento Salute della Regione Puglia e i dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute che si è tenuto a Roma. Il rischio dell’aumento dell’IRPEF diventa sempre più concreto.

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