L’edizione di Bari è articolata attorno a due filoni principali. Il primo è dedicato alla cronicizzazione del cancro, una delle principali sfide dell’oncologia moderna: sempre più pazienti convivono a lungo con la malattia, rendendo necessario ripensare qualità della vita, sostenibilità dei trattamenti e organizzazione dei servizi. Il secondo filone riguarda il rapporto tra intelligenza artificiale e oncologia, con un focus sulle applicazioni concrete nella pratica clinica, dalla diagnostica di precisione alle terapie personalizzate, fino agli aspetti etici e regolatori.

Tra i momenti centrali dell’edizione 2026, la consegna del Premio “Donato Metallo”, riconoscimento dedicato all’ex consigliere regionale scomparso nel 2025 e assegnato a una figura impegnata sui temi dell’inclusione e dei diritti. Il premio è stato assegnato a Elisabetta De Matteis (ASL Lecce) per il progetto “Riduzione delle disuguaglianze negli screening oncologici per le persone T e con varianza di genere: modello organizzativo integrato in ASL Lecce”. Il premio alla personalità che si è distinta maggiormente nella lotta al cancro è andato a Giammarco Surico, Coordinatore Operativo Regionale della Rete Oncologica Pugliese (AReSS Puglia), per il ruolo svolto nella costruzione e nel rafforzamento della rete oncologica pugliese. Il Premio alla ricerca in ambito oncologico è stato conferito a Samantha Bove, ricercatrice dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Per la qualità dei processi di presa in carico del paziente oncologico sono stati premiati Elisabetta Martini, farmacista dirigente della ASL Toscana Centro, Mauro Iannopollo, direttore della SOC di Oncologia Medica di Pistoia e Pescia, menzione speciale a Maria Rosaria Caterina Natale ed Enrico Rimoldi (Your Business Partner s.r.l.). Infine, il Premio innovazione digitale in ambito oncologico è stato assegnato a Salvatore Pisconti, coordinatore operativo DIOnc Ionico-Adriatico, Cosima Farilla, referente regionale per la telemedicina (ASL Taranto), e Francesca Russo, responsabile dell’ambulatorio di oncologia e telemedicina (ASL Taranto), per lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni digitali nei percorsi di cura.