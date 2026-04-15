Si spara ancora a Bari. Dopo l’episodio di viale della Repubblica avvenuto la sera del 9 aprile scorso, in cui è stato ferito un 19enne, ieri verso mezzanotte sono stati esplosi altri colpi di pistola, questa volta in via Dante, nel quartiere Libertà. Ferito al polpaccio sinistro un 22enne, raggiunto da un proiettile calibro 9×21. L’episodio è avvenuto all’angolo con via Ravanas. La vittima, con precedenti di polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è ricoverata nel Policlinico di Bari ma non in pericolo di vita. La pallottola gli avrebbe provocato una frattura. I colpi d’arma da fuoco complessivamente esplosi sarebbero stati tre. Solo uno è andato a segno. Chi ha sparato, secondo quanto ricostruito, si muoveva a bordo di uno scooter insieme ad un’altra persona. Indaga la Polizia di Stato con l’ausilio della Scientifica e dei filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona.